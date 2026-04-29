Компани не понравилось смотреть матч «ПСЖ» — «Бавария» с трибуны

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани признался, что ему не понравилось наблюдать за первым матчем полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (4:5) с трибуны.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани признался, что ему не понравилось наблюдать за первым матчем полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (4:5) с трибуны. Бельгийскому специалисту было запрещено руководить командой с бровки из-за одноматчевой дисквалификации.

"Это совсем не весело. Если такое больше никогда не повторится, то я только буду доволен. Я не мог принимать решения на расстоянии 80 метров, но мне понравилось, как отреагировали игроки.

Против «Реала» у «Баварии» была невероятная игра. В ответном матче с «ПСЖ» нам нужно не меньше, а даже больше, и это все, о чем я могу просить. Я бы пошел на стадион ради такой игры, но не для того, чтобы молчать", — сказал Компани в интервью Prime Video.

Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».

