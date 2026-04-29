«Нью-Йорк» переиграл «Атланту» и вышел вперед в серии

«Нью-Йорк» выиграл у «Атланты» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 126:97. Игра прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 39 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Нью-Йорк» вышел вперед в серии — 3−2. Пятый матч пройдет в четверг, 30 апреля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
НБА.
Плей-офф.
Первый раунд.
Пятый матч.
«Нью-Йорк» — «Атланта» — 126:97 (35:22, 29:26, 26:24, 36:25).
Н: Брансон (39), Ануноби (17 + 10 подборов), Таунс (16 + 14 подборов).
А: Джонсон (18 + 10 подборов), Дэниэлс (17), Александер-Уокер (16), Оконгву (16).
Счет в серии: 3−2.