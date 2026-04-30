Гризманн: «Атлетико» хочет выйти в финал Лиги чемпионов"

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал ничью с «Арсеналом» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Француз был признан лучшим игроком встречи.
«Хотим выйти в финал. Я детально готовился и к этому матчу, и к следующему в Лондоне. И, надеюсь, мы сможем дойти до финала. Во втором тайме мы играли лучше. Провели его с большей интенсивностью. Так и надо, и это именно то, что будем делать в ответном матче. А это будет великолепная игра», — цитирует официальный сайт УЕФА Гризманна.
Ответный матч пройдет через неделю, 5 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
Второй финалист определится в противостоянии «Баварии» и «ПСЖ». Первый матч парижская команда выиграла со счетом 5:4.
