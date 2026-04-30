Симеоне повздорил с Уайтом за то, что игрок «Арсенала» наступил на эмблему «Атлетико»

Защитник «Арсенала» Бен Уайт после окончания первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1) по пути в раздевалку наступил на эмблему мадридского клуба на бровке.

Нападающий «матрасников» Джованни Симеоне остался недоволен таким решением и толкнул Уайта. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне разнял игроков, после чего началась небольшая потасовка.

Ответный матч пройдет через неделю, 5 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Второй финалист определится в противостоянии «Баварии» и «ПСЖ». Первый матч парижская команда выиграла со счетом 5:4.

29 апр 22:00 Атлетико — Арсенал 1:1.

Никаких «автобусов»! «Атлетико» и «Арсенал» забивали только с пенальти, но это была крутая игра.