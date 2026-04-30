Дьекереш: «В домашнем матче перед своими болельщиками все у “Арсенала” будет иначе»

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш прокомментировал ничью с «Атлетико» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«В первом тайме “Арсенал” контролировал игру очень хорошо и имел несколько хороших моментов. Одной из них воспользоваться удалось. А второй намного лучше начали соперники. Может, и “Атлетико” свой гол заслужили в итоге. Ближе к концу у нас было несколько неплохих моментов, но в целом это тяжелая игра. Знаем, что здесь нелегко, однако это только половина противостояния.

Наверняка знаем, что в матче дома перед своими болельщиками все у нас идет иначе. Нам просто нужно выполнить свою работу, будучи в наилучшей форме. Тогда дома матч пройдет хорошо", — цитирует официальный сайт УЕФА Дьекереша.

Ответный матч пройдет через неделю, 5 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Второй финалист определится в противостоянии «Баварии» и «ПСЖ». Первый матч парижская команда выиграла со счетом 5:4.

29 апр 22:00 Атлетико — Арсенал 1:1.

Никаких «автобусов»! «Атлетико» и «Арсенал» забивали только с пенальти, но это была крутая игра.