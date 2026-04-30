Артета — о ничьей «Арсенала» с «Атлетико»: «Все в наших руках»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Атлетико» (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов.
«У “Арсенала” в этом матче было много позитивного в игре, многое получалось хорошо. “Атлетико” — вся его история и те результаты, которые он показывает дома, — невероятны. Так что мы осознавали, через что предстояло пройти.
«Арсенал» уже достиг невероятного — полуфинала Лиги чемпионов. И теперь мы должны сыграть на глазах у своих болельщиков. Все в наших руках. Здесь (на стадионе «Метрополитано») приходится помучиться. Многие тут терпели поражения, в том числе и лучшие команды мира", — цитирет пресс-служба УЕФА Артету.
Ответный матч пройдет через неделю, 5 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
Второй финалист определится в противостоянии «Баварии» и «ПСЖ». Первый матч парижская команда выиграла со счетом 5:4.
