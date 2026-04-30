Диего Симеоне: комментарий по ничьей Арсенала с Атлетико в Лиге чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Арсеналом» (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов.
«Первый тайм был равным — возможно, “Арсенал” больше владел мячом, но создали мало моментов. У соперника очень сильный состав: вышедшие на замену игроки были лучше, чем игроки основного состава. Тем не менее во втором тайме мы превзошли их. Они немного сбавили обороты, а “Атлетико” наладил свою игру. Мы лучше играли в обороне и создавали моменты благодаря Гризманну и Лукману.
Атмосфера на стадионе была невероятной. Мы не так часто видим такой энтузиазм, как сегодня в начале игры. Не все зрители, которые пришли на стадион сегодня, будут присутствовать на ответном матче, но они отдадут все свои силы и душу команде", — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне.
Ответный матч пройдет через неделю, 5 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
Второй финалист определится в противостоянии «Баварии» и «ПСЖ». Первый матч парижская команда выиграла со счетом 5:4.
Никаких «автобусов»! «Атлетико» и «Арсенал» забивали только с пенальти, но это была крутая игра.