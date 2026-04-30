Ле Норман: «Атлетико» мог выиграть матч с «Арсеналом»

Защитник «Атлетико» Робин ле Норман прокомментировал ничью с «Арсеналом» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
«Учитывая, как мы играли, особенно во втором тайме, “Атлетико” мог выиграть матч. “Арсенал” тоже играл хорошо, но с учетом той энергии, которую мы демонстрировали, сегодня мы могли надеяться на большее», — цитирует официальный сайт УЕФА ле Нормана.
Ответный матч пройдет через неделю, 5 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
Второй финалист определится в противостоянии «Баварии» и «ПСЖ». Первый матч парижская команда выиграла со счетом 5:4.
29 апр 22:00 Атлетико — Арсенал 1:1.
Никаких «автобусов»! «Атлетико» и «Арсенал» забивали только с пенальти, но это была крутая игра.