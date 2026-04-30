«Тур Романдии». 2-й этап. Гонщики проедут по маршруту протяженностью 173,1 км с набором высоты 3104 м

30 апреля пройдет второй этап веломногодневки «Тур Романдии».

Источник: Спортс‘’

«Тур Романдии».

2-й этап.

Рю — Вюшерен, Швейцария.

173,1 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14:20 по московскому времени.

Общий зачет (после 1-го этапа).

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — 4.00,27.

2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,07.

3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 0,16.

4. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) — 0,23.

5. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl — Trek) — 0,31.

6. Примож Роглич (Словения, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,32.

7. Антонио Тибери (Италия, Bahrain — Victorious) — 0,41.

8. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers).

9. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla).

10. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,42.

11. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar).

12. Клеман Берте (Франция, Groupama — FDJ United) — 0,47.

13. Джуниор Лекерф (Бельгия, Soudal Quick-Step).

14. Джордж Беннетт (Австралия, NSN Cycling) — 0,50.

15. Джефферсон Александр Сепеда (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 0,59.