Симеоне: «В полуфиналах Лиги чемпионов нужен очевидный момент для пенальти»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ничьей с «Арсеналом» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов прокомментировал пенальти, назначенный за фол Давида Ганцко на Викторе Дьекереше.
"В полуфиналах Лиги чемпионов нужен очевидный момент для пенальти. Контакт в первом тайме мне показался минимальным, поэтому думаю, что это мог быть и не пенальти. Контакт был сзади, а игрок ожидал его.
В другом случае, благодаря ВАР, он понял, что был пенальти за игру рукой, а в концовке также благодаря ВАР отменил пенальти. ВАР иногда дает то, что нужно, а иногда — нет", — цитирует AS Симеоне.
Ответный матч пройдет через неделю, 5 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
Второй финалист определится в противостоянии «Баварии» и «ПСЖ». Первый матч парижская команда выиграла со счетом 5:4.
29 апр 22:00 Атлетико — Арсенал 1:1.
