Симеоне: «В полуфиналах Лиги чемпионов нужен очевидный момент для пенальти»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ничьей с «Арсеналом» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов прокомментировал пенальти, назначенный за фол Давида Ганцко на Викторе Дьекереше.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ничьей с «Арсеналом» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов прокомментировал пенальти, назначенный за фол Давида Ганцко на Викторе Дьекереше.

"В полуфиналах Лиги чемпионов нужен очевидный момент для пенальти. Контакт в первом тайме мне показался минимальным, поэтому думаю, что это мог быть и не пенальти. Контакт был сзади, а игрок ожидал его.

В другом случае, благодаря ВАР, он понял, что был пенальти за игру рукой, а в концовке также благодаря ВАР отменил пенальти. ВАР иногда дает то, что нужно, а иногда — нет", — цитирует AS Симеоне.

Ответный матч пройдет через неделю, 5 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Второй финалист определится в противостоянии «Баварии» и «ПСЖ». Первый матч парижская команда выиграла со счетом 5:4.

