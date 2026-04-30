«Атлетико» — «Арсенал»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Атлетико» сыграл вничью с «Арсеналом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла на стадионе «Метрополитано» прошла в Мадриде.
На 44-й минуте нападающий лондонской команды Виктор Дьекереш реализовал пенальти и открыл счет. Хозяева отыгрались в начале второй половины — форвард Хулиан Альварес также реализовал одиннадцатиметровый.
В конце игры в ворота «Атлетико» был назначен еще один пенальти, но ВАР отменил его.
Ответный матч пройдет через неделю, 5 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
Второй финалист определится в противостоянии «Баварии» и «ПСЖ». Первый матч парижская команда выиграла со счетом 5:4.
Никаких «автобусов»! «Атлетико» и «Арсенал» забивали только с пенальти, но это была крутая игра.