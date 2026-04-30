Дембеле и Гризманн претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду состоялись ответные матчи ½ финала.
В голосовании участвуют нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, который забил два гола и сделал одну голевую передачу с «Баварией» (5:4), и атакующий полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн, который помог мадридской команде сыграть вничью с «Арсеналом» (1:1).
Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Ответные матчи пройдут через неделю: «Арсенал» сыграет с «Атлетико» 5 мая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», а 6 мая «Бавария» на «Альянц Арене» в Мюнхене примет «ПСЖ». Начало игр — 22.00 по московскому времени.
