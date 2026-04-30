Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большунов: «Последние два года на старте сезона многое не получалось, искал в себе, что делал неправильно»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов считает, что в последних сезонах у него были трудности на старте соревнований.

«Мне помогала семья. В сложные минуты они тебя подбадривают, в тебя верят, желают тебе только хорошего. Когда не получается, я ищу силы в своей семье. Последние два года на старте сезона многое не получалось, искал в себе, что делал неправильно. Но самое интересное: когда ты один, тебе сложно, а когда со мной выезжает семья, жена, ребенок, я чувствую себя по-другому и выигрываю соревнования. Чувствую в себе силы вместе с ними», — приводит РИА Новости слова Большунова.