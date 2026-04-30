Коке: «Так же, как игроки ошибаются, судья тоже может ошибаться»

Полузащитник «Атлетико» Коке после ничьей с «Арсеналом» (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов отметил, что судьи тоже могут ошибаться.
«Мы начали с сомнительного пенальти, но он был назначен. У “Атлетико” были шансы на победу, но все решится в Лондоне. Очевидно, что сегодня нам нужно было дожимать и забирать игру. С моей точки зрения, они не доставили нам больших проблем, кроме пенальти.
Рефери старался делать все, что мог. Точно так же, как игроки ошибаются при ударах или пасах, судья тоже может ошибаться. Сегодня он принимал такие решения, но ничего это не меняет, мы все стараемся делать все, что в наших силах", — цитирует AS Коке.
Ответный матч пройдет через неделю, 5 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
Второй финалист определится в противостоянии «Баварии» и «ПСЖ». Первый матч парижская команда выиграла со счетом 5:4.
