Облак: «Всегда наступает облегчение, когда пенальти отменяют»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак после ничьей с «Арсеналом» (1:1) в первом матче ½ финала Лиги чемпионов прокомментировал отмену пенальти в ворота мадридской команды в конце второго тайма.
«Это была напряженная игра для обеих команд. И “Арсенал”, и “Атлетико” надеялись на победу, но думаю, что мы провели хорошую игру. Теперь нам предстоит многое решить в Лондоне на следующей неделе.
Всегда наступает облегчение, когда пенальти отменяют, надеюсь, я бы все равно его отбил. Решение отменить пенальти было решением судьи, и мы с ним согласны. Я был близок к тому, чтобы отбить и первый пенальти, но Дьекереш пробил с максимальной силой.
Пока мы не думаем о завоевании трофея, сначала нам нужно сыграть в ответном матче. «Арсенал» тоже хочет выиграть Лигу чемпионов, поэтому нам нужно сначала пройти его", — цитирует BBC Облака.
Ответный матч пройдет через неделю, 5 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
Второй финалист определится в противостоянии «Баварии» и «ПСЖ». Первый матч парижская команда выиграла со счетом 5:4.
