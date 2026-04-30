«Кливленд» победил «Торонто» и вышел вперед в серии

«Кливленд» переиграл «Торонто» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 125:120. Игра прошла на «Рокет Арене» в Кливленде.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Рэпторс» Ар Джей Барретт, который оформил дабл-дабл — 25 очков и 12 подборов.

Счет в серии 3−2 в пользу «Кливленда». Шестой матч пройдет в пяницу, 1 мая. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

НБА.

Плей-офф.

Первый раунд.

Пятый матч.

«Кливленд» — «Торонто» — 125:120 (38:34, 29:40, 33:29, 25:17).

К: Харден (23), Э. Мобли (23), Митчелл (19), Шредер (19).

Т: Барретт (25 + 12 подборов), Уолтер (20), Шэд (18), Барнс (17 + 11 передач).

Счет в серии: 2−3.