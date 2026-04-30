Награду «Лучшему одноклубнику» в НБА получил Деандре Джордан

Центровой «Нью-Орлеана» Деандре Джордан выиграл награду «Лучшему одноклубнику имени Тваймена-Стоукса» по итогам регулярного чемпионата НБА в сезоне-2025/26, сообщает EPSN.
37-летний американец опередил Джру Холидея из «Портленда» и Джеффа Грина из «Хьюстона».
Джордан набрал 1445 очков в голосовании 385 действующих игроков НБА. Холидей, трехкратный обладатель награды, финишировал с 1437 очками, а Грин — с 1420.
Палата руководителей лиги отобрала 12 финалистов, по шесть из каждой конференции, для участия в конкурсе. Джордан добавляет эту награду к своему списку достижений, который включает три включения в сборную всех звезд НБА, два — в сборную всех звезд защиты, одно участие в Матче всех звезд, золотую олимпийскую медаль Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и чемпионство с «Денвером» в 2023 году.
В сезоне-2025/26 центровой в 12 играх регулярного чемпионата набирал в среднем 4,4 очка, выполнял 6,3 подбора и 0,9 передачи.
Эта награда вручается игроку, признанному лучшим товарищем по команде в лиге «на основе бескорыстной игры, лидерства на площадке и вне ее, роли наставника и образца для подражания для других игроков НБА, а также преданности команде».
Награда вручается с 2013 года и названа в честь Джека Тваймена и Мориса Стокса, которые были товарищами по команде в «Рочестере»/ «Цинциннати Роялс» с 1955 по 1958 год. Стокс получил травму мозга в последней игре регулярного чемпионата-1957/58, через несколько дней впал в кому и был парализован. Тваймен стал законным опекуном Стокса и поддерживал его до конца жизни.
Другими игроками, номинированными на эту награду в сезоне-2025/26, были Гарретт Темпл из «Торонто», Пэт Коннотон из «Шарлотт», Джейлен Брансон из «Нью-Йорка», Джейсон Тейтум из «Бостона», Де’Аарон Фокс из «Сан-Антонио», Дункан Робинсон из «Детройта», Джейлин Уильямс из «Оклахомы», Десмонд Бэйн из «Орландо» и Маркус Смарт из «Лейкерс».
