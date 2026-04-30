Награду «Лучшему одноклубнику» в НБА получил Деандре Джордан

Награда вручается с 2013 года и названа в честь Джека Тваймена и Мориса Стокса, которые были товарищами по команде в «Рочестере»/ «Цинциннати Роялс» с 1955 по 1958 год. Стокс получил травму мозга в последней игре регулярного чемпионата-1957/58, через несколько дней впал в кому и был парализован. Тваймен стал законным опекуном Стокса и поддерживал его до конца жизни.