Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ванкувере Инфантино отказали в полицейском сопровождении

Запрос о предоставлении президенту ФИФА Джанни Инфантино полицейского сопровождения во время его пребывания в Ванкувере на встречах ФИФА был отклонен, сообщает AP со ссылкой на городское полицейское управление.

Запрос о предоставлении президенту ФИФА Джанни Инфантино полицейского сопровождения во время его пребывания в Ванкувере на встречах организации был отклонен, сообщает AP со ссылкой на городское полицейское управление.

«Официальные кортежи с остановкой движения предназначены только для глав государств. Поскольку руководство ФИФА не соответствует стандартам “Международно-защищенного лица”, которые оправдывали бы такое сопровождение (закрытие дорог, перекрестков, несоблюдение сигналов светофора и т. д.), в запросе было отказано», — уточнили в полиции.

На этой неделе ФИФА проводит встречи в Ванкувере, одном из 16 мест проведения матчей чемпионата мира, который состоится с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Конгресс ФИФА, встреча представителей всех членов организации, запланирован на 30 апреля.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.