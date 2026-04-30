В Ванкувере Инфантино отказали в полицейском сопровождении

Запрос о предоставлении президенту ФИФА Джанни Инфантино полицейского сопровождения во время его пребывания в Ванкувере на встречах организации был отклонен, сообщает AP со ссылкой на городское полицейское управление.
«Официальные кортежи с остановкой движения предназначены только для глав государств. Поскольку руководство ФИФА не соответствует стандартам “Международно-защищенного лица”, которые оправдывали бы такое сопровождение (закрытие дорог, перекрестков, несоблюдение сигналов светофора и т. д.), в запросе было отказано», — уточнили в полиции.
На этой неделе ФИФА проводит встречи в Ванкувере, одном из 16 мест проведения матчей чемпионата мира, который состоится с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Конгресс ФИФА, встреча представителей всех членов организации, запланирован на 30 апреля.
