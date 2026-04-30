Познер: Губерниев — очень хороший комментатор

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью Metaratings.ru рассказал, что ему нравится работа комментатора Дмитрия Губерниева.

Источник: Metaratings.ru

"Конечно, я слушал, как комментирует Губерниев, и не раз. Дмитрий — очень хороший комментатор. Кроме Губерниева, мне трудно кого-то назвать. Не все фамилии запоминаю. Конечно, есть несколько и других толковых комментаторов.

Помню, как однажды Сафина допустили к комментированию тенниса, и мне очень понравилось. Но, видимо, его активный стиль не всем понравился. Марат очень много высказывался об игре теннисиста, говорил, что он делает неправильно или наоборот. Но мне понравилось", — сказал Познер.

Губерниев комментирует различные виды спорта на «Матч ТВ» и является пятикратным обладателем премии «ТЭФИ».