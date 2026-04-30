«Джайентс» подписали двух ди-тэклов после обмена Декстера Лоуренса

Приобретения произошли вскоре после обмена Декстера Лоуренса в «Цинциннати Бенгалс». «Джайентс» не выбирали игроков линии защиты до шестого раунда, где был взят Бобби Джеймисон-Трэвис.
34-летний Харрис провел прошлый сезон в составе «Кливленд Браунс», где сыграл 17 матчей, сделав 32 захвата и 1 сэк. За карьеру у него 358 захватов и 28,5 сэка в составе «Лав-Вегас Рейдерс», «Денвер Бронкос», «Сиэтл Сихокс» и «Браунс».
27-летний Фоту в прошлом сезоне провел шесть матчей за «Рейдерс» и два — за «Хьюстон Тексанс», записав на свой счет 11 захватов и 1 сэк. Всего за карьеру он сыграл 66 матчей (26 в старте), набрав 103 захвата и 4,5 сэка.
«Нью-Йорк» завершил прошлый сезон с худшим показателем в лиге по защите против выноса (5,3 ярда за попытку).