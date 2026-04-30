Super Rugby. 12-й тур. «Харрикейнс» сыграют с «Крусейдерс», «Уоротас» против «Вестерн Форс» и другие матчи

Super Rugby.
12-й тур.
1 мая.
Харрикейнс (Новая Зеландия) — Крусейдерс (Новая Зеландия) — 10.05.
Уоротас (Австралия) — Вестерн Форс (Австралия) — 12.35.
2 мая.
Фиджиан Друа (Фиджи) — Хайлендерс (Новая Зеландия) — 7.00.
Моана Пасифика (Новая Зеландия) — Блюз (Новая Зеландия) — 10.05.
Редс (Австралия) — Брамбис (Австралия) — 12.35.
Турнирное положение: Чифс — 36 очков (10 матчей), Харрикейнс — 36 (9), Блюз — 33 (10), Крусейдерс — 26 (10), Брамбис — 25 (10), Редс — 23 (9), Хайлендерс — 20 (10), Уоротас — 19 (9), Фиджиан Друа — 16 (10), Вестерн Форс — 14 (9), Моана Пасифика — 4 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.