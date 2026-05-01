Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тур Романдии». 3-й этап. Гонщики проедут 176,6 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

1 мая пройдет третий этап веломногодневки «Тур Романдии».

Источник: Спортс‘’

«Тур Романдии».

3-й этап.

Орб — Орб, Швейцария.

176,6 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14:45 по московскому времени.

Общий зачет (после 2-го этапа).

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — 8.08,28.

2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,17.

3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 0,26.

4. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) — 0,33.

5. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl — Trek) — 0,41.

6. Антонио Тибери (Италия, Bahrain — Victorious) — 0,51.

7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers).

8. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla).

9. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,52.

10. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar).