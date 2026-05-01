«Тур Романдии». 3-й этап. Гонщики проедут 176,6 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

«Тур Романдии».
3-й этап.
Орб — Орб, Швейцария.
176,6 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14:45 по московскому времени.
Общий зачет (после 2-го этапа).
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — 8.08,28.
2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,17.
3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 0,26.
4. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) — 0,33.
5. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl — Trek) — 0,41.
6. Антонио Тибери (Италия, Bahrain — Victorious) — 0,51.
7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers).
8. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla).
9. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,52.
10. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar).