Вуд: «Ноттингем» на стадионе «Астон Виллы» ждет трудная игра"

Нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд прокомментировал победу над «Астон Виллой» (1:0) в первом матче ½ финала Лиги Европы. Новозеландский форвард стал автором единственного года.
«Позади только один матч. Приятно, что “Ноттингем” получил преимущество, но знаем, что на “Вилла Парк” нас ждет трудная игра. “Астон Вилла” сильна на своем поле. Мы справились с задачей дома, и, надеюсь, сможем продолжить в том же духе на следующей неделе.
В плей-офф иногда все решают мелочи и незначительные моменты. Согласен, в этом матче команды были равны по силам. Думаю, и «Астон Вилла», и «Ноттингем» сыграли очень хорошо, но в таких матчах даже мелкие детали могут изменить ход игры, и, к счастью, сегодня все сложилось в нашу пользу. Я старался сохранять спокойствие — это моя задача, которую мне поручила команда", — цитирует официальный сайт УЕФА Вуда.
Ответный матч состоится через неделю, 7 мая, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
