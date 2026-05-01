«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: видеообзор матча Лиги Европы

«Ноттингем Форест» выиграл у «Астон Виллы» в первом матче ½ финала Лиги Европы — 1:0. Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.
Единственный гол забил новозеландский нападающий Крис Вуд, реализовав пенальти на 71-й минуте встречи.
Ответный матч состоится через неделю, 7 мая, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
Все о полуфиналах ЛЕ и ЛК: Эмери придется отыгрываться, «Брага» дожала «Фрайбург», Сарр забил на 21-й секунде.