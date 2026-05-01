«Брага» — «Фрайбург»: видеообзор матча Лиги Европы

«Брага» выиграла у «Фрайбурга» в первом матче полуфинала Лиги Европы — 2:1.

Источник: Спорт-Экспресс

«Брага» выиграла у «Фрайбурга» в первом матче полуфинала Лиги Европы — 2:1. Игра прошла на Муниципальном стадионе в Браге.

В начале первого тайма команды обменялись голами: у хозяев забил Демир Тыкназ, а у гостей — Винченцо Грифо. Победу португальскому коллективу принес забитый мяч Марио Доргелеса на 90+2-й минуте.

Ответный матч между командами пройдет через неделю, 7 мая, в Германии на стадионе «Европа-Парк». Начало игры — 22.00 по московскому времени.

30 апр 22:00 Брага — Фрайбург 2:1.

Все о полуфиналах ЛЕ и ЛК: Эмери придется отыгрываться, «Брага» дожала «Фрайбург», Сарр забил на 21-й секунде.