«Брага» — «Фрайбург»: видеообзор матча Лиги Европы

«Брага» выиграла у «Фрайбурга» в первом матче полуфинала Лиги Европы — 2:1. Игра прошла на Муниципальном стадионе в Браге.
В начале первого тайма команды обменялись голами: у хозяев забил Демир Тыкназ, а у гостей — Винченцо Грифо. Победу португальскому коллективу принес забитый мяч Марио Доргелеса на 90+2-й минуте.
Ответный матч между командами пройдет через неделю, 7 мая, в Германии на стадионе «Европа-Парк». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
