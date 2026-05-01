«Райо Вальекано» — «Страсбур»: видеообзор матча Лиги конференций

«Райо Вальекано» выиграл у «Страсбура» в первом матче ½ финала Лиги конференций — 1:0. Игра прошла в Мадриде на стадионе «Вальекас».
Единственный гол забил бразильский нападающий Алемао на 54-й минуте встречи.
Ответный матч между командами пройдет через неделю, 7 мая, во Франции на стадионе «Стад де ла Мено». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
