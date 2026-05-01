«Райо Вальекано» — «Страсбур»: видеообзор матча Лиги конференций

«Райо Вальекано» выиграл у «Страсбура» в первом матче ½ финала Лиги конференций — 1:0.

Источник: Спорт-Экспресс

«Райо Вальекано» выиграл у «Страсбура» в первом матче ½ финала Лиги конференций — 1:0. Игра прошла в Мадриде на стадионе «Вальекас».

Единственный гол забил бразильский нападающий Алемао на 54-й минуте встречи.

Ответный матч между командами пройдет через неделю, 7 мая, во Франции на стадионе «Стад де ла Мено». Начало игры — 22.00 по московскому времени.

30 апр 22:00 Райо Вальекано — Страсбур 1:0.

Все о полуфиналах ЛЕ и ЛК: Эмери придется отыгрываться, «Брага» дожала «Фрайбург», Сарр забил на 21-й секунде.