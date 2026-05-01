Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перейра: «У “Астон Виллы” очень сильная команда, но “Ноттингем” смог дать бой»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра прокомментировал победу над «Астон Виллой» (1:0) в первом матче ½ финала Лиги Европы.

Источник: Спорт-Экспресс

«Хорошая игра. У “Астон Виллы” очень сильная команда, но “Ноттингем” смог дать бой. У меня особенные ребята. Теперь немного восстановимся и будем готовиться к матчу с “Челси”. Я горжусь, что являюсь тренером этих игроков. Они просто фантастические, они показали боевой дух, вместе сражались друг за друга. Это большое достижение для нас. Для меня большая честь тренировать этих ребят.

Эмери — первоклассный тренер. Он уже давно работает в «Астон Вилле». Хорошая получилась борьба. Мне очень нравится соревноваться, поэтому я обожаю АПЛ и рад возможности противостоять такому тренеру", — цитирует официальный сайт УЕФА Перейру.

Ответный матч состоится через неделю, 7 мая, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Начало игры — 22.00 по московскому времени.

30 апр 22:00 Ноттингем Форест — Астон Вилла 1:0.

Все о полуфиналах ЛЕ и ЛК: Эмери придется отыгрываться, «Брага» дожала «Фрайбург», Сарр забил на 21-й секунде.