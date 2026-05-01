Перейра: «У “Астон Виллы” очень сильная команда, но “Ноттингем” смог дать бой»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра прокомментировал победу над «Астон Виллой» (1:0) в первом матче ½ финала Лиги Европы.
«Хорошая игра. У “Астон Виллы” очень сильная команда, но “Ноттингем” смог дать бой. У меня особенные ребята. Теперь немного восстановимся и будем готовиться к матчу с “Челси”. Я горжусь, что являюсь тренером этих игроков. Они просто фантастические, они показали боевой дух, вместе сражались друг за друга. Это большое достижение для нас. Для меня большая честь тренировать этих ребят.
Эмери — первоклассный тренер. Он уже давно работает в «Астон Вилле». Хорошая получилась борьба. Мне очень нравится соревноваться, поэтому я обожаю АПЛ и рад возможности противостоять такому тренеру", — цитирует официальный сайт УЕФА Перейру.
Ответный матч состоится через неделю, 7 мая, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
