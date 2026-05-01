Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пау Виктор рассказал, за счет чего «Брага» обыграла «Фрайбург» в Лиге Европы

Нападающий «Браги» Пау Виктор прокомментировал победу над «Фрайбургом» (2:1) в первом матче ½ финала Лиги Европы.

Нападающий «Браги» Пау Виктор прокомментировал победу над «Фрайбургом» (2:1) в первом матче ½ финала Лиги Европы.

«Очень хорошая игра. “Брага” сыграла с большой самоотдачей против команды, которая очень высоко прессингует. Мы знали, как найти свободного игрока. Теперь нужно сыграть в том же духе в Германии, чтобы выйти в финал Лиги Европы. У нас очень хорошая команда.

Спасибо болельщикам за этот матч. Мы знали, что они нас не подведут. Они с нами весь сезон и сегодня показали себя во всей красе. Они не требуют результатов. Они хотят, чтобы мы упорно трудились. Это единственный способ добиваться результатов", — цитирует официальный сайт УЕФА Виктора.

Ответный матч между командами пройдет через неделю, 7 мая, в Германии на стадионе «Европа-Парк». Начало игры — 22.00 по московскому времени.

30 апр 22:00 Брага — Фрайбург 2:1.

