Эмери: «Астон Вилла» проиграла «Ноттингему», но провела матч так, как планировала"

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) в первом матче ½ финала Лиги Европы.
«Астон Вилла» не смогла забить, пропустили сами, но контролировали игру. Мы проиграли, но провели матч так, как планировали. У нас были шансы забить. Нам удалось остановить высокий прессинг «Ноттингема», матч развивался так, как мы и планировали. Мы хорошо оборонялись.
Я не смотрел эпизод с пенальти и не разговаривал с Люка Динем об этом. Завтра мы все обсудим. После анализа сможем сделать четкий вывод по этой игре. После их гола самое важное было не терять самообладание и придерживаться нашего игрового плана. После пропущенного гола сохранили ту же идею — сыграть вничью, но важнее было не пропустить еще один гол. Противостояние еще не закончено, оно продолжится на следующей неделе. Мы должны совершить камбек", — цитирует BBC Эмери.
Ответный матч состоится через неделю, 7 мая, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
30 апр 22:00 Ноттингем Форест — Астон Вилла 1:0.
