Хатчинсон: «Даже выход в полуфинал Лиги Европы — это уже большое достижение для “Ноттингема”

Вингер «Ноттингем Форест» Омари Хатчинсон прокомментировал победу над «Астон Виллой» (1:0) в первом матче ½ финала Лиги Европы.

Источник: Спорт-Экспресс

Вингер «Ноттингем Форест» Омари Хатчинсон прокомментировал победу над «Астон Виллой» (1:0) в первом матче ½ финала Лиги Европы.

«Мы очень довольны. Потрясающая игра и атмосфера! “Ноттингем Форест” проявил характер. “Астон Вилла” тоже сыграла на хорошем уровне. Это был трудный матч, но мы все же довели дело до конца. Весь сезон нам приходилось доказывать недоброжелателям, что они ошибаются, и не жалеть себя. Хотя это только первая игра, на следующей неделе предстоит сыграть ответный матч.

Даже выход в полуфинал — это уже большое достижение для «Ноттингема». Мы очень хорошо поработали для этого, но, конечно, работа еще не закончена. Постараемся оправдать ожидания болельщиков и свои собственные. Нам как игрокам очень непросто находиться в таком положении", — цитирует официальный сайт УЕФА Хатчинсона.

Ответный матч состоится через неделю, 7 мая, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Начало игры — 22.00 по московскому времени.

30 апр 22:00 Ноттингем Форест — Астон Вилла 1:0.

