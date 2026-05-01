Моутинью: «Брага» навязала «Фрайбургу» свою игру — игру, основанную на владении мячом и контроле"

Полузащитник «Браги» Жоау Моутинью прокомментировал победу над «Фрайбургом» (2:1) в первом матче ½ финала Лиги Европы.
«Брага» старалась навязать свою игру отличной команде. «Фрайбург» был очень силен физически, но мы заслужили победу за наше упорство и созданные нами моменты. Оставались верны тому, над чем работали весь этот сезон, и делали то, чего требовал тренер. Мы навязали свою игру — игру, основанную на владении мячом и контроле, создавали моменты с игры, от передачи к передаче", — цитирует официальный сайт УЕФА Моутинью.
Ответный матч между командами пройдет через неделю, 7 мая, в Германии на стадионе «Европа-Парк». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
30 апр 22:00 Брага — Фрайбург 2:1.
