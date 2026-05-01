Кэш: «Астон Вилла» еще не вылетела из Лиги Европы. Впереди ответная игра с «Ноттингемом»

Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш прокомментировал поражение от «Ноттингема» (0:1) в первом матче ½ финала Лиги Европы.
«Астон Вилла» еще не вылетела. Впереди ответная игра на «Вилла Парк», и нам есть за что бороться. Мы только что поговорили в раздевалке, тренер сказал, что противостояние еще далеко не закончено. Впереди домашняя игра перед нашими болельщиками. Всегда есть над чем работать. Здесь было непросто. У «Ноттингема» очень хорошие игроки, которые выступают за сборную Англии и сборные других стран, но мы не теряем надежд.
Да, мы проиграли, но это неплохой результат. Впереди ответный матч, у нас будет много игрового времени. Неважно, каким мог быть результат — ничья или поражение. В любом случае мы должны были побеждать на следующей неделе. Сохраним спокойствие и будем держаться вместе. «Ноттингем Форест» понимает, что на следующей неделе будет совсем другая игра", — цитирует официальный сайт УЕФА Кэша.
Ответный матч состоится через неделю, 7 мая, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
