Висенс: «Брага» в ответном матче с «Фрайбургом» отдаст все силы, чтобы выйти в финал Лиги Европы"

Главный тренер «Браги» Карлос Висенс прокомментировал победу над «Фрайбургом» (2:1) в первом матче ½ финала Лиги Европы.
«Нельзя ждать легкой игры в полуфинале Лиги Европы. У “Браги” были положительные моменты, мы мощно начали матч, забили первыми, но затем столкнулись с трудностями, потеряли капитана, пришлось сделать замену в первом тайме и внести некоторые изменения. Пропустили из-за неудачной ситуации и недопонимания между нашими игроками, не реализовали пенальти, который мог дать нам преимущество. Команда проявила большую стойкость. Ребята продолжали верить в себя и сражаться друг за друга. Эти парни — настоящая команда.
В Германии «Фрайбург» постарается переломить ход противостояния. Нам придется снова показать хорошую игру. Отдадим все силы, чтобы выйти в финал", — цитирует официальный сайт УЕФА Висенса.
Ответный матч между командами пройдет через неделю, 7 мая, в Германии на стадионе «Европа-Парк». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
