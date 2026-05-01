Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Висенс: «Брага» в ответном матче с «Фрайбургом» отдаст все силы, чтобы выйти в финал Лиги Европы"

Главный тренер «Браги» Карлос Висенс прокомментировал победу над «Фрайбургом» (2:1) в первом матче ½ финала Лиги Европы.

Главный тренер «Браги» Карлос Висенс прокомментировал победу над «Фрайбургом» (2:1) в первом матче ½ финала Лиги Европы.

«Нельзя ждать легкой игры в полуфинале Лиги Европы. У “Браги” были положительные моменты, мы мощно начали матч, забили первыми, но затем столкнулись с трудностями, потеряли капитана, пришлось сделать замену в первом тайме и внести некоторые изменения. Пропустили из-за неудачной ситуации и недопонимания между нашими игроками, не реализовали пенальти, который мог дать нам преимущество. Команда проявила большую стойкость. Ребята продолжали верить в себя и сражаться друг за друга. Эти парни — настоящая команда.

В Германии «Фрайбург» постарается переломить ход противостояния. Нам придется снова показать хорошую игру. Отдадим все силы, чтобы выйти в финал", — цитирует официальный сайт УЕФА Висенса.

Ответный матч между командами пройдет через неделю, 7 мая, в Германии на стадионе «Европа-Парк». Начало игры — 22.00 по московскому времени.

30 апр 22:00 Брага — Фрайбург 2:1.

