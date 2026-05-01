Шустер: «Начало и конец матча с “Брагой” сложились для “Фрайбурга” неудачно»

«Начало и конец матча сложились для “Фрайбурга” неудачно. “Брага” забила очень быстро, но мы ответили, и после этого гола заиграли стабильнее. Второй тайм был неплохим, у нас было больше шансов забить второй мяч. Пропускать в концовке всегда неприятно, но мы сохраняем положительный настрой перед ответным матчем. У команды есть потенциал, и мы можем отыграться. Благодаря поддержке наших болельщиков и игре на домашнем поле уверены в своих силах и можем одержать необходимую победу», — цитирует официальный сайт УЕФА Шустера.