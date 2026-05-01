Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»

Экс-хавбек сборной России и «Челси» Алексей Смертин в своем блоге на Спортсе" признался, что ему нравится бегать в дождь.

Источник: Спортс‘’

"Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку.

Я сразу вспоминаю Англию, когда только переехал в Портсмут. Город маленький, портовый, ветер задувает с моря, тучи бесконечные. Год был очень дождливый, обильные осадки буквально через день.

В то время пасмурная погода меня еще выбивала из равновесия. Над головой трехслойный пирог из низких облаков, низкое давление, антураж довольно депрессивный.

Как Башлачев пел: небо Англии напоминает эмалированный бак с манной кашей", — написал Смертин.

