О’Нил назвал причины поражения «Страсбура» от «Райо Вальекано»

Главный тренер «Страсбура» ГэриО’Нил прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (0:1) в первом матче ½ финала Лиги конференций.

Главный тренер «Страсбура» ГэриО’Нил прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (0:1) в первом матче ½ финала Лиги конференций.

«Мои игроки выложились по полной. По сути, у “Страсбура” почти не было вариантов усилить игру — ни в атаке, ни в обороне. И от этого немного обидно, потому что в первом тайме мы смотрелись очень неплохо. Но нужно признать, такой результат с таким молодым составом — это весьма достойно. Команда не дрогнула, сыграла смело, проявила характер», — цитирует официальный сайт УЕФА О’Нила.

Ответный матч между командами пройдет через неделю, 7 мая, во Франции на стадионе «Стад де ла Мено». Начало игры — 22.00 по московскому времени.

30 апр 22:00 Райо Вальекано — Страсбур 1:0.

Все о полуфиналах ЛЕ и ЛК: Эмери придется отыгрываться, «Брага» дожала «Фрайбург», Сарр забил на 21-й секунде.