Алемао: «Райо Вальекано» отрабатывал именно такую комбинацию и хотел ее использовать в матче со «Страсбуром»

Нападающий «Райо Вальекано» Алемао прокомментировал победу над «Страсбуром» (1:0) в первом матче ½ финала Лиги конференций. Бразилец забил единственный гол в этой встрече.
«Райо» отрабатывал именно такую комбинацию и хотел ее использовать. Рад, что удалось забить. Благодарю болельщиков за поддержку на протяжении всего сезона — это невероятно. Очень рады победе, но еще ничего не решено, все впереди", — цитирует официальный сайт УЕФА Алемао.
Ответный матч между командами пройдет через неделю, 7 мая, во Франции на стадионе «Стад де ла Мено». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
