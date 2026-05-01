«Нью-Йорк» обыграл «Атланту» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

«Нью-Йорк» выиграл у «Атланты» в шестом матче первого раунд плей-офф НБА — 140:89. Игра прошла на «Стейт Фарм Арене» в Атланте.
Форвард «Никс» О Джи Ануноби набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Нью-Йорк» выиграл серию со счетом 4−2.
«Атланта» — «Нью-Йорк» — 89:140 (15:40, 21:43, 28:34, 25:23).
А: Джонсон (21), Макколлум (11), Александер-Уокер (11), Куминга (11).
Н: Ануноби (29), Бриджес (24), Брансон (17), Харт (14), Таунс (12 + 11 подборов + 10 передач).
