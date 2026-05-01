Перес: «Райо Вальекано» мог забить больше в ворота «Страсбура»

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес прокомментировал победу над «Страсбуром» (1:0) в первом матче ½ финала Лиги конференций.
«После таких матчей, когда понимаешь, что могли забить больше, остается ощущение, что чуть недожали. При этом нельзя не признать, что мы сделали хорошую работу. Я отлично знаю своих игроков, это потрясающие ребята, бойцовский характер у них в крови. Во втором тайме мы раскрепостились и заиграли гораздо свободнее. Я доволен: победа и сухой матч. Теперь нужно порадоваться результату, а об ответной встрече подумаем позже», — цитирует официальный сайт УЕФА Переса.
Ответный матч между командами пройдет через неделю, 7 мая, во Франции на стадионе «Стад де ла Мено». Начало игры — 22.00 по московскому времени.
