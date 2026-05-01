Источник: Салах ведет переговоры с «Фенербахче»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает A Spor.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает A Spor.

По информации источника, представители турецкого клуба уже дважды встречались с агентом 33-летнего футболиста. Отмечается, что египтянин запросил зарплату в размере 20 миллионов евро в год и заявил о желании играть в Европе.

В марте Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона-2025/26. 25 апреля форвард получил травму подколенного сухожилия в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (3:1). Сообщалось, что он больше не сыграет за красных.

В сезоне-2025/26 футболист в 39 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. За «Ливерпуль» он выступает с 2017 года. Ранее нападающий также играл за «Рому», «Фиорентину», «Челси», «Базель» и «Мокавлун».

