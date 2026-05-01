«Челси» хочет оставить эмблему победителя КЧМ на форме в следующем сезоне. Клуб подал заявку в АПЛ (The Telegraph)

«Синие» обыграли «ПСЖ» со счетом 3:0 в финале КЧМ в июле прошлого года. В этом сезоне лондонцы играли с эмблемой турнира на своих футболках. Сейчас команда занимает 8-е место в АПЛ, набрав 48 очков.
Победителям крупных соревнований ФИФА разрешено носить эмблемы, чтобы идентифицировать их как обладателей титула во всех соревнованиях, как внутренних, так и европейских. Летом сообщалось, что победитель КЧМ может сможет нанести на свою форму на четыре года — до следующего розыгрыша турнира.
Отмечается, что эмблема может создавать проблемы с уже существующими дизайнами футболок. При добавлении после разработки дизайна она должна располагаться в тесном пространстве между эмблемой клуба и логотипом производителя — в случае с «Челси» это Nike.