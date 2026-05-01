Ресивер «Джайентс» Дэриус Слейтон пропустит всю межсезонную программу тренировок

Ресивер «Нью-Йорк Джайентс» Дэриус Слейтон перенес операцию на мышцах кора и пропустит всю межсезонную программу команды, сообщает NFL Network.

Источник: Спортс‘’

Ожидается, что Слейтон будет готов к тренировочным сборам в июле. В прошлом сезоне он провел 14 матчей и сделал 37 приемов на 538 ярдов и один тачдаун, выступая в роли второго ресивера команды.

Первый ресивер «Джайентс» Малик Нейберс также может пропустить межсезонную программу, поскольку восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки.

В межсезонье «Нью-Йорк» усилил группу ресиверов, выбрав Малакая Филдса в третьем раунде драфта и подписав Дэрнелла Муни, Кэлвина Остина и Айзею Ходжинса.