Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тур Романдии». 4-й этап. Гонщики проедут 149,6 км по маршруту с четырьмя категорийными подъемами

2 мая пройдет четвертый этап веломногодневки «Тур Романдии».

Источник: Спортс‘’

«Тур Романдии».

4-й этап.

Брок — Шарме, Швейцария.

149,6 км.

Профиль/Карта.

Начало — 13:10 по московскому времени.

Общий зачет (после 3-го этапа).

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — 12.06,46.

2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,17.

3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 0,26.

4. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) — 0,33.

5. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl — Trek) — 0,41.

6. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) — 0,51.

7. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla).

8. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,52.

9. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar).

10. Клеман Берте (Франция, Groupama — FDJ United) — 0,57.