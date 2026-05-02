«Тур Романдии». 4-й этап. Гонщики проедут 149,6 км по маршруту с четырьмя категорийными подъемами

«Тур Романдии».
4-й этап.
Брок — Шарме, Швейцария.
149,6 км.
Профиль/Карта.
Начало — 13:10 по московскому времени.
Общий зачет (после 3-го этапа).
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — 12.06,46.
2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,17.
3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 0,26.
4. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) — 0,33.
5. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl — Trek) — 0,41.
6. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) — 0,51.
7. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla).
8. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,52.
9. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar).
10. Клеман Берте (Франция, Groupama — FDJ United) — 0,57.