«Реал» хочет видеть Эндрика в команде в следующем сезоне

В «Реале» ведутся внутренние переговоры по поводу включения нападающего Эндрика в состав на следующий сезон, сообщает AS.
По информации источника, 19-бразилец, который сейчас играет за «Лион» на правах аренды, хочет вернуться, и «Реал» готов предоставить игроку шанс. Окончательное решение будет принято после того, как будет улажена ситуация с главным тренером.
В январе Эндрик перешел из «Реала» в «Лион» на правах аренды. В 18 матчах за французский клуб он забил 7 голов и сделал 7 голевых передач.
Действующий контракт бразильца с «Реалом» рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.