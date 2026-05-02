Мир танков — промокоды на май 2026

Lesta Games опубликовала новые промокоды для «Мира танков» на май 2026 года ко Дню Победы. Свежие коды: MT9MAY2026 (3 дня премиума, стиль «Знамя Победы»), VICTORYDAY2026 (5 дней премиума и контейнеры «Военный архив»), MAYBOOSTERX5. Действуют ATACIIFREE с шансом выиграть премиум-танк IX уровня, OVECHKIN895 (89 508 кредитов) и LESTATG100MT.
С 5 по 12 мая в игре пройдёт событие ко Дню Победы с тематическими картами и х2 опыта за первую победу. Активация — через лаунчер Lesta или на lesta.ru/shop/redeem/. Каждый код работает один раз и только в RUBY-регионе.