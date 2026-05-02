Genshin Impact — промокоды на май 2026

HoYoverse продолжает радовать игроков Genshin Impact промокодами в мае 2026. Среди актуальных — A0NBWRZZI3XJ (20 камней истока + 160 геод), INUH43366326 (10 000 моры и материалы), FairyGirlLinnea (30 примогемов), PSCA8NL4ZSPD (60 камней истока), Snezhnaya20260812 на 200 примогемов. Постоянный код GENSHINGIFT даёт 50 камней истока с 1-го ранга.
В конце апреля — начале мая ожидается стрим версии 6.6, который традиционно приносит три новых кода на 300 примогемов суммарно. Активация — на genshin.hoyoverse.com/ru/gift или в игре через настройки. Минимальный ранг — 10.