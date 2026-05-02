PUBG Mobile — промокоды на май 2026

KRAFTON и Tencent Games обновили список промокодов PUBG Mobile на май 2026. Новые коды: PUBGM2026MAY (UC и купоны), MAYROYALE2026 (скины и купоны на крутку), MAY9VICTORY (праздничный набор ко Дню Победы, 5−12 мая), SUMMERSTART26 (старт лета). Продолжают работать XMEBDXJL1X (случайный набор одежды), BOBR3IBMT (Рейнджер пустыни), EBGURMTDOKS (набор Рейсера) и BONUSPASS2026.
В мае действует Bonus Pass за 450 UC с мифическим костюмом и оружием. Активация — на pubgmobile.com/act/a20180515iggame/. Награды приходят на внутриигровую почту в течение 24 часов.