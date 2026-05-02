Mobile Legends: Bang Bang — промокоды на май 2026

MOONTON Games опубликовала новые промокоды для Mobile Legends: Bang Bang на май 2026 года. Свежие коды: MLBB2026MAY (билеты, фрагменты, пыль эмблем), MAYANNIVERSARY (алмазы и эмоции), SEASON40REWARD (награды 40-го сезона «Timeless Capture»), SUMMERSTART26 (стартовый набор лета). Для новых игроков EECA-региона работает HOLAMLBB (только для аккаунтов младше 7 дней).
В мае стартует событие «Summer Festival 2026» с летними скинами и аватарами. Активация: m.mobilelegends.com/redeem с указанием Game ID и Zone ID, либо в игре через «Settings», затем «Redemption Code». Коды чувствительны к региону.