Артета: «Матч “ПСЖ” — “Бавария”, пожалуй, лучший из всех, что я когда-либо видел»

«Матч “ПСЖ” — “Бавария”, пожалуй, лучший из всех, что я когда-либо видел, если судить по уровню двух команд и особенно по индивидуальному мастерству игроков. Я никогда ничего подобного не видел. Но, глядя на количество игрового времени и свежесть этих игроков, я не удивляюсь. Чтобы показывать такие качественные моменты, нужно быть очень свежим, а разница между лигами и их стилем игры огромна, и достаточно взглянуть на множество статистических данных, которые появились в последнее время. Мы соревнуемся в двух разных мирах, поэтому нельзя сравнивать без учета контекста. Я считаю это несправедливым», — цитирует ESPN Артету.