Артета: «Матч “ПСЖ” — “Бавария”, пожалуй, лучший из всех, что я когда-либо видел»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «ПCЖ» и «Баварией» (5:4) лучшей игрой в своей жизни.
«Матч “ПСЖ” — “Бавария”, пожалуй, лучший из всех, что я когда-либо видел, если судить по уровню двух команд и особенно по индивидуальному мастерству игроков. Я никогда ничего подобного не видел. Но, глядя на количество игрового времени и свежесть этих игроков, я не удивляюсь. Чтобы показывать такие качественные моменты, нужно быть очень свежим, а разница между лигами и их стилем игры огромна, и достаточно взглянуть на множество статистических данных, которые появились в последнее время. Мы соревнуемся в двух разных мирах, поэтому нельзя сравнивать без учета контекста. Я считаю это несправедливым», — цитирует ESPN Артету.
В другом полуфинале на этой неделе «Арсенал» сыграл вничью с «Атлетико». Ответные матчи пройдут через неделю: 5 мая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и 6 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало игр — 22.00 по московскому времени.