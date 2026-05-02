Бернарду Силва достиг принципиального соглашения с «Барселоной»

«Барселона» достигла принципиального соглашения о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы летом, сообщает Diario Sport.
По информации источника, переход 31-летнего португальца на правах свободного агента согласован уже на 80 процентов. Однако окончательное решение за главным тренером каталонцев Ханси Фликом, который даст добро на трансфер при условии, что сначала уйдет кто-то из полузащитников.
Чтобы соответствовать финансовым ограничениям клуба и лимитам заработной платы в Ла лиге, Силва согласился на понижение зарплаты на 60 процентов.
Португалец выступает за «Сити» с 2017 года. На счету Силвы 453 матча во всех турнирах, в которых он забил 76 голов и сделал 77 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.
«Любая хорошая история однажды заканчивается». Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» в конце сезона.