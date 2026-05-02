Бернарду Силва достиг принципиального соглашения с «Барселоной»

По информации источника, переход 31-летнего португальца на правах свободного агента согласован уже на 80 процентов. Однако окончательное решение за главным тренером каталонцев Ханси Фликом, который даст добро на трансфер при условии, что сначала уйдет кто-то из полузащитников.